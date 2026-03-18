Джейхун Байрамов отправился в Саудовскую Аравию
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в город Эр-Рияд Королевства Саудовская Аравия.
Как передает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел, в рамках визита предусмотрено участие министра Джейхуна Байрамова в консультативном заседании министров иностранных дел ряда стран по вопросам региональной безопасности и стабильности, а также проведение ряда двусторонних встреч.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре