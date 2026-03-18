В Азербайджане отменяется это пособие для госслужащих

Для государственных служащих в Азербайджане отменяется пособие на лечение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в изменениях в Закон "О государственной службе" и другие законодательные акты, принятых Милли Меджлисом.

Так, еще одно предусмотренное изменение в системе государственной службы направлено на отмену пособия на лечение для госслужащих.

Согласно действующему законодательству, данное пособие выплачивалось некоторым сотрудникам государственных органов ежегодно - при выходе в отпуск или даже если отпуск в течение года не использовался - в размере одного месячного должностного оклада в рамках фонда оплаты труда.

Отметим, что указанные изменения также предусматривают отмену надбавок к заработной плате государственных служащих и системы премирования на госслужбе.