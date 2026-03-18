ПФЛ назначила судей на матчи 25-го тура Премьер-лиги
Объявлены назначения арбитров на пять матчей 25-го тура Мисли Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, тур продолжится игрой "Карван-Евлах" - "Зиря", которую обслужит Рашад Ахмедов. Заключительный матч тура "Туран Товуз" - "Габала" доверен Камалу Умудлу.
Мисли Премьер-лига
Третий круг, 25-й тур
19 марта
15:00. "Карван-Евлах" - "Зиря"
Судьи: Рашад Ахмедов, Эйюб Ибрагимов, Гюльнура Акперзаде, Руслан Гулиев
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Муслим Алиев
Инспектор судей: Шахин Джафаров
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Стадион города Евлах
19:15. "Сабах" - "Сумгайыт"
Судьи: Раван Гамзазаде, Зохраб Аббасов, Ширмамед Мамедов, Вугар Гасанов
VAR: Камранбей Рагимов
AVAR: Парвин Талыбов
Инспектор судей: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Зумруд Агаева
Bank Respublika Arena
20 марта
15:00. "Кяпаз" - "Карабах"
Судьи: Али Алиев, Эльшад Абдуллаев, Тарлан Талибзаде, Эмин Алиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Намик Гусейнов
Инспектор судей: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Евлахский городской стадион
19:15. "Нефтчи" - "Имишли"
Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Джамиль Гулиев, Эльвин Байрамов
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Камран Байрамов
Инспектор судей: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Palms Sports Arena
21 марта
16:00. "Туран Товуз" - "Габала"
Судьи: Камал Умудлу, Вусал Мамедов, Акиф Амирели, Эльчин Месиев
VAR: Алияp Агаев
AVAR: Ниджат Исмаиллы
Инспектор судей: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Стадион имени Мехди Гусейнзаде, Сумгайыт
Отметим, что тур завершится 21 марта.
