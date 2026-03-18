Трамп пригрозил «добить» Иран

Президент США Дональд Трамп задался вопросом о последствиях попытки США "добить" Иран. Свое заявление он опубликовал в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Интересно, что произойдет, если мы добьем то, что осталось от иранского террористического государства", - написал американский лидер.

Трамп также пригрозил переложить ответственность за Ормузский пролив на страны, которые, в отличие от США, им пользуются. По его словам, это бы заставило некоторых "невосприимчивых" союзников Вашингтона быстро "включиться в работу" по деблокированию пролива.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.