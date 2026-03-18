Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики Фуад Мурадов обсудил с губернатором Измира развитие азербайджанской диаспоры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на комитет, встреча состоялась в рамках визита Фуада Мурадова в Турцию.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Турции Рашад Мамедов.

В ходе обсуждений было отмечено развитие братских и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Турцией, а также уделено внимание вопросам диаспорской деятельности азербайджанцев, проживающих в Измире, их интеграции в общество, возможностям в сфере образования и занятости, а также расширению совместных инициатив в области культурного сотрудничества и общественной дипломатии.

Председатель комитета рассказал о диаспоральной политике, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева, подчеркнув, что для государства приоритетными являются организованность азербайджанцев, проживающих в различных странах мира, сохранение их национально-культурной идентичности и более активная интеграция в общества стран проживания. Он отметил важность сотрудничества азербайджанцев, проживающих в различных городах Турции, с местными структурами.

Было подчеркнуто, что принцип "одна нация - два государства", существующий между Азербайджаном и Турцией, наглядно проявляется не только в политических отношениях, но и в сотрудничестве в сфере диаспоры.

В свою очередь, губернатор отметил, что придает особое значение развитию связей с Государственным комитетом по работе с диаспорой, выразил готовность поддерживать расширение сотрудничества с азербайджанской общиной в Измире, а также проекты в сфере образования, занятости и в ряде других направлений.

В ходе встречи были подробно обсуждены перспективы сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам организации совместных культурных и общественных мероприятий, укрепления связей между диаспорскими организациями и местными органами управления, а также привлечения молодежи и студентов к проектам. Стороны выразили уверенность, что укрепление сотрудничества между структурами будет способствовать как развитию азербайджано-турецкой дружбы, так и деятельности азербайджанской общины в Измире.