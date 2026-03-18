Ирак возобновил транзит нефти через Турцию

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар объявил о возобновлении поставок иракской нефти через территорию республики.

Как передает Day.Az, глава турецкого Минэнерго сообщил журналистам, что в трубопроводную систему страны из соседнего государства планируется подача до 250 тыс. баррелей нефти в сутки.

"Пропускная способность нефтепровода Киркук - Юмурталык составляет 1,5 млн баррелей. Мы и ранее спрашивали представителей Ирака, куда они будут экспортировать свою нефть, если Ормузский пролив будет перекрыт. Предлагали продлить трубопровод, который в настоящее время ведет в Киркук, до Басры", - рассказал министр, подчеркнув, что Турция не зависит от поставок нефти и газа через Ормузский пролив и на данный момент проблем с энергобезопасностью страны нет.

По его словам, на импорт сырой нефти из Ирака и Саудовской Аравии приходится лишь 10% закупок "черного золота" Турцией. "Есть также аспект природного газа. Мы не импортируем значительные объемы СПГ из Катара. Поэтому не испытывали и не будем испытывать трудностей в плане поставок энергоресурсов", - отметил он.