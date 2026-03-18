Аудиовизуальный совет об использование иностранных слов на телевидении Азербайджана

С конца прошлого года Аудиовизуальный совет Азербайджана проводит мониторинг использования иностранных слов в эфире телевизионных каналов, вещающих как в наземном, так и спутниковом формате.

Как сообщили Day.Az в Аудиовизуальном совете, в рамках мониторингов определяется использование ведущими 15 телеканалов около 40 иностранных слов, для которых Институт языкознания Национальной академии наук Азербайджана утвердил наличие соответствующих эквивалентов в азербайджанском языке.

Отмечается, что на встрече с ответственными лицами телевизионных вещателей в январе текущего года были представлены результаты мониторинга за декабрь. Вещателям было рекомендовано серьезно учитывать эти данные. Кроме того, было указано, что при сохранении тенденции к необоснованному использованию иностранных слов могут быть применены административные меры.

Хотя показатели мониторинга за январь близки к декабрьским, в результате проведенных встреч и просветительской работы в феврале текущего года наблюдается существенное сокращение использования ведущими иностранных слов, имеющих эквивалент в азербайджанском языке. Так, если в декабре ведущие 15 телеканалов использовали такие слова 1 366 раз, а в январе - 1 460 раз, то в феврале их количество снизилось до 864.

Аудиовизуальный совет подчеркнул, что мониторинг будет продолжен, и еще раз обратил внимание вещателей на необходимость усиления редакционного контроля. Совет также рекомендовал редакционным представителям и ведущим более активно работать над сокращением использования иностранных слов.