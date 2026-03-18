Азербайджан впервые представляет потенциал делового туризма в Гонконге - ФОТО
Бюро по туризму Азербайджана (БТА) впервые представляет потенциал делового туризма страны на мероприятии Connect Marketplace Hong Kong 2026 (CMHK), проходящем в специальном административном районе Китая - городе Гонконг.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по туризму.
Отмечается, что БТА представляет Азербайджан на мероприятии совместно с партнерами по местной индустрии туризма, Бакинским конгресс-центром и компанией MICE & Travel.
В рамках платформы международным участникам представляются растущий потенциал Азербайджана в сфере делового туризма, а также существующая инфраструктура и возможности для организации международных конференций и масштабных мероприятий.
CMHK считается одной из ведущих B2B-платформ в индустрии деловых мероприятий в Азиатском регионе и способствует налаживанию новых партнерских отношений, объединяя глобальных покупателей и поставщиков.
Мероприятие создает для участников благоприятную возможность для установления прямых контактов с лицами, принимающими ключевые решения, расширения своих позиций на азиатском рынке и развития деловых связей.
