Азербайджан впервые представляет потенциал делового туризма в Гонконге

Бюро по туризму Азербайджана (БТА) впервые представляет потенциал делового туризма страны на мероприятии Connect Marketplace Hong Kong 2026 (CMHK), проходящем в специальном административном районе Китая - городе Гонконг.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Отмечается, что БТА представляет Азербайджан на мероприятии совместно с партнерами по местной индустрии туризма, Бакинским конгресс-центром и компанией MICE & Travel.

В рамках платформы международным участникам представляются растущий потенциал Азербайджана в сфере делового туризма, а также существующая инфраструктура и возможности для организации международных конференций и масштабных мероприятий.

CMHK считается одной из ведущих B2B-платформ в индустрии деловых мероприятий в Азиатском регионе и способствует налаживанию новых партнерских отношений, объединяя глобальных покупателей и поставщиков.

Мероприятие создает для участников благоприятную возможность для установления прямых контактов с лицами, принимающими ключевые решения, расширения своих позиций на азиатском рынке и развития деловых связей.