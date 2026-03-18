В Азербайджане выросла средняя зарплата

В январе 2026 года средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в стране увеличилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 1103,8 маната.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в макроэкономических показателях социально-экономического развития страны за январь-февраль 2026 года, опубликованных Государственным комитетом статистики.

Сообщается, что средняя зарплата в нефтегазовом секторе составила 4064,7 маната, в ненефтегазовом - 1050,1 маната.

В государственных учреждениях зарплата работников составила 1073,2 маната, в частных - 1133,5 маната.