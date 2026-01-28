Лига Чемпионов: стадион "Энфилд" готов к матчу "Карабах"-"Ливерпуль"

Сегодня "Карабах" проведет свой заключительный матч основного этапа Лиги чемпионов. В рамках восьмого тура агдамский клуб сыграет на выезде против "Ливерпуля".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, за несколько часов до стартового свистка с легендарного стадиона "Энфилд" были сделаны фотографии, отражающие предматчевую атмосферу и подготовку арены к одной из самых ожидаемых встреч тура.