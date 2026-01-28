https://news.day.az/sport/1812599.html Лига Чемпионов: стадион "Энфилд" готов к матчу "Карабах"-"Ливерпуль" - ФОТО Сегодня "Карабах" проведет свой заключительный матч основного этапа Лиги чемпионов. В рамках восьмого тура агдамский клуб сыграет на выезде против "Ливерпуля".
Лига Чемпионов: стадион "Энфилд" готов к матчу "Карабах"-"Ливерпуль" - ФОТО
Сегодня "Карабах" проведет свой заключительный матч основного этапа Лиги чемпионов. В рамках восьмого тура агдамский клуб сыграет на выезде против "Ливерпуля".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, за несколько часов до стартового свистка с легендарного стадиона "Энфилд" были сделаны фотографии, отражающие предматчевую атмосферу и подготовку арены к одной из самых ожидаемых встреч тура.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре