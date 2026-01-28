Почему январские пенсии не были выплачены с повышением?

В Азербайджане пенсии за январь уже полностью выплачены. Однако пенсии были выплачены без учета надбавки. Так, согласно Закону "О трудовых пенсиях", ежегодная индексация и повышение трудовых пенсий распространяется и на январь.

С чем же связано отсутствие повышений в этом месяце и когда они будут выплачены?

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов сообщил, что в соответствии с действующим законодательством трудовые пенсии ежегодно в январе индексируются в зависимости от процента роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год. По его словам, хотя точный процент повышения пока не определен, расчет увеличения производится именно с этого месяца:

"По итогам первых 11 месяцев 2025 года среднемесячная заработная плата по стране выросла на 9,3 процента. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 9,2 процента. Точный официальный показатель будет объявлен Государственным комитетом по статистике в начале следующего месяца".

Депутат отметил, что поскольку официальные данные о росте среднемесячной заработной платы за 2025 год станут известны в первые 10 дней февраля, индексация будет проведена именно в этот период. Повышение пенсий рассчитывается с 1 января, однако выплаты будут произведены в феврале сразу за два месяца:

"Таким образом, пенсионеры начнут получать повышенные пенсии уже со следующего месяца. При этом сумма повышения, начисленная за январь, будет добавлена к февральской пенсии".

Он также подчеркнул, что индексация распространяется на все виды трудовых пенсий. Согласно статье 4 Закона "О трудовых пенсиях", предусмотрены три вида трудовых пенсий:

"Это трудовая пенсия по возрасту, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Следовательно, независимо от вида трудовой пенсии, каждому получателю будет начислено соответствующее повышение".