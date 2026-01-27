Турция опровергла информацию о предоставлении помощи семьям погибших армянских солдат

Распространившиеся утверждения о том, что Турция окажет помощь семьям армянских солдат, погибших на войне, на основании указа, подписанного президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, оказались ложными.

Как сообщает Day.Az, Центр по борьбе с дезинформацией Турции, опровергнув информацию, распространенную в социальных сетях, отметил, что подобные утверждения нацелены на подрыв турецко-азербайджанских отношений.

Ведомство опубликовало соответствующее заявление на своей официальной странице в сети "X".

"Утверждения, распространяемые в некоторых СМИ и социальных сетях о том, что "наш Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выделении 10 миллионов долларов материальной помощи семьям солдат, погибших в Армении, и социальным слоям, нуждающимся в поддержке", являются полностью необоснованными.

Общественность призывается не доверять дезинформации, направленной против нашей страны и турецко-азербайджанских отношений, и учитывать только заявления, распространяемые официальными органами", - говорится в заявлении.