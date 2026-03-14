Фидан обвинил Иран в противоречивости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что утверждения о запуске баллистической ракеты по территории Турции были опровергнуты Ираном.

Как передает Day.Az, министр отметил, что обсудил данный вопрос с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, однако существуют некоторые противоречивые моменты.

"У меня состоялся телефонный разговор с иранским коллегой. По поводу инцидента распространяется различная информация, однако иранская сторона заявляет, что указанной атаки не было. Имеются определённые технические данные. Эти противоречия обсуждаются как по дипломатическим, так и по военным каналам", - сказал Фидан.

Министр добавил, что главным приоритетом Турции является предотвращение дальнейшей эскалации войны и её распространения на регион.