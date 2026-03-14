https://news.day.az/society/1822221.html

Трагедия в Астаре - скончался 20-летний парень

В Астаре обнаружено тело молодого человека. Как передает Day.Az, инцидент произошел в селе Тенгерюд. Тело 20-летнего жителя села Шахрама Тарлан оглу Самедова было обнаружено его родственниками во дворе дома, где он проживал. Причина смерти пока неизвестна. По факту проводится расследование.