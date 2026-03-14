Письмо жертвы политического аборта

Автор: Акпер Гасанов

В очередной раз констатирую, что политическая жизнь Армении напоминает театр абсурда, в котором одни персонажи играют роли государственных деятелей, а другие - трагических "пророков", страдающих за "великую идею". Архиепископ Баграт Галстанян, находящийся в УИУ "Ереван-Кентрон", похоже, решил окончательно закрепиться именно во второй категории. Его письмо, адресованное премьер-министру Армении после выступления Никола Пашиняна в Европейском парламенте, стало ярким примером того, как политическое фиаско может быть замаскировано громкими словами, библейскими цитатами и откровенным пафосом.

Текст письма, если отбросить религиозные аллюзии и театральные интонации, сводится к простой мысли: Галстанян считает, что Пашинян говорил о нем и его сторонниках, а потому архиепископ счел необходимым ответить премьер-министру. Правда, этот "ответ" получился довольно своеобразным: вместо аргументов - обвинения в "сатанизме", вместо анализа - оскорбления и фраза про "невежду". Впрочем, в одном Галстанян честен: он обещает "позже" серьезно прокомментировать выступление Пашиняна. Видимо, ждет, когда ему этот текст подготовят кураторы.

Тем временем напомню, что главная тема речи Пашиняна касалась стратегического курса Армении на европейскую интеграцию. Он напомнил о принятом парламентом законе, запускающем процесс вступления страны в Европейский союз. Причем подчеркнул, что этот шаг стал возможен после того, как соседняя Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС.

"Это сделало перспективу членства Армении в ЕС осязаемой. И мы ожидаем и просим продолжить конструктивный процесс между Евросоюзом и Грузией. Это важно для Армении так же, как и для Грузии", - отметил армянский премьер.

Связь между этим заявлением и архиепископом Галстаняном известна, пожалуй, только самому "узнику Отечеств", как представил себя Галстанян. При этом очевидно, что для европейских депутатов вопрос о будущем Армении в системе международных отношений, мягко говоря, важнее внутриполитических амбиций одного неудавшегося лидера протестного движения.

Кроме того, в своем выступлении Пашинян говорил и о ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул нынешний масштаб партнерства Еревана с США, но одновременно напомнил, что Иран остается для Армении "другом и многовековым соседом". Армянский премьер отметил также расширение дипломатических связей страны с арабским миром: недавно установлены отношения с Саудовской Аравией, а Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт, Иордания, Ливан, Бахрейн и Сирия давно являются партнерами Армении.

Еще один важный блок выступления Пашиняна касался армяно-азербайджанских отношений. Он отметил, что уже давно на границе сохраняется спокойствие - нет ни жертв, ни пострадавших. Армянский премьер вновь повторил мысль, ставшую ключевой в его политической риторике: мир требует ежедневного ухода.

"В противном случае он очень быстро рухнет. Подобно тому, как регионы, которые были стабильны десятилетиями, в считанные дни оказываются в водовороте войны", - подчеркнул Пашинян.

Говоря о практических результатах мирного процесса, Пашинян поблагодарил Президента Ильхама Алиева за решение снять ограничения на железнодорожные перевозки в Армению через территорию Азербайджана. Уже в ноябре 2025 года, впервые за многие годы, грузы прибыли в Армению по этому маршруту.

"Мы намерены использовать железную дорогу Грузия - Азербайджан и для экспорта. Надеюсь, что в ближайшем будущем Азербайджан тоже станет экспортным направлением для Армении", - сказал он.

То есть речь шла о совершенно конкретных вещах: торговле, логистике, экономике и стабильности в регионе. Пашинян говорил о реальной политике - той самой, против которой архиепископ и его союзники выступали с таким рвением. Единственный эпизод выступления Пашиняна в Европарламенте, который можно косвенно связать с церковно-оппозиционным движением, касался событий прошлого года. Пашинян напомнил, что один из архиепископов при поддержке Католикоса всех армян инициировал протестную кампанию.

Однако даже здесь премьер не назвал Галстаняна по имени. Он лишь отметил, что этот архиепископ стал инструментом в чужой игре. И здесь трудно не согласиться с премьер-министром. Движение "Священная борьба", которое пытался возглавить Галстанян, было не столько религиозным, сколько политическим проектом. Причем проектом вполне конкретных фигур - главы Армянской апостольской церкви Гарегина II и второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Именно они пытались превратить архиепископа в символ "национального сопротивления". Но эксперимент закончился довольно предсказуемо: массовой поддержки не последовало, а протесты постепенно сошли на нет. Так что прав был Пашинян когда напомнил, что некоторые священнослужители и связанные с ними оппозиционные силы проводили кампанию дезинформации. Они действительно убеждали людей, что правительство якобы собирается передать Азербайджану суверенные территории Армении и древние церкви.

Время показало, насколько эти заявления были далеки от реальности. Пашинян, с трибуны Европарламента, привел конкретный пример - село Киранц в Тавушской области. Лидеры церковно-оппозиционного движения утверждали, что после делимитации границы населенный пункт будет опустошен. Однако произошло прямо противоположное.

"После делимитации при поддержке правительства количество домов в селе увеличилось примерно на пятьдесят процентов. Сегодня это мирный, безопасный и красивый населённый пункт, а старинные церкви отреставрированы или реставрируются", - отметил Пашинян.

И эти факты - упрямая вещь. Особенно когда они рушат тщательно выстроенные мифы.

И именно здесь становится понятной эмоциональность письма Галстаняна. Когда реальность не подтверждает политические прогнозы, остается только объявить себя "узником Отечества" и обвинить оппонентов едва ли не в служении Сатане. При этом архиепископ, говоря о "своей Армении", словно намекает, что существует какая-то отдельная, альтернативная страна - не та, в которой живут миллионы граждан, а та, которая существует в воображении "партии войны".

Он также вновь упоминает "а̶р̶ц̶а̶х̶", тем самым подтверждая, что его политическая линия по-прежнему строится на территориальных претензиях к Азербайджану. То есть на риторике, которая неизбежно ведет к новым конфликтам. Парадоксально, но именно в этом смысле письмо Галстаняна оказалось куда более откровенным, чем он, вероятно, рассчитывал. Оно наглядно показало разницу между двумя подходами: политикой мира, пусть сложной и противоречивой, и политикой бесконечной конфронтации.

Первую сегодня пытается проводить правительство Армении. Вторую продолжает проповедовать "партия войны", в рядах которой оказался архиепископ. И потому, возможно, Галстаняну стоило бы пересмотреть собственное определение. "Узник Отечества" звучит красиво, но слишком пафосно для человека, чье политическое движение оказалось столь же краткосрочным, как летний дождь. Гораздо точнее было бы назвать его иначе - узником собственного мифа. А еще точнее - жертвой политического аборта. Без пафоса, но зато правдиво.