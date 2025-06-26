Автор: Байрам Эльшадов

Армянский реваншизм начал терять священный нимб. Архиепископ Баграт Галстанян, до недавнего времени символ оппозиционного сопротивления в рясе, задержан. Не за проповеди - а по очень серьезным статьям, как подготовка государственного переворота и терроризм. Это означает только одно - в Ереване начинается зачистка всего того мутного, антиазербайджанского, конспирологического и токсичного болота, которое долгие годы маскировалось под "патриотизм", а на деле занималось откровенной подрывной деятельностью.

Когда священнослужитель становится политической фигурой, это уже тревожный сигнал. Но когда он, пользуясь облачением, риторикой и влиянием, становится рупором реваншистских кругов, которые прямо говорят о "новой войне", о "реванше" - тут уже не до моралей. Это прямая угроза национальной безопасности. И судя по всему, в Армении это наконец-то поняли.

Галстанян, по сути, был сакральной фигурой для тех, кто не может и не хочет смириться с реальностью: с тем, что Карабах - это Азербайджан. Он был лицом шествий, митингов, ультиматумов, при этом постоянно апеллировал к чувствам, вере, трагедиям - и все ради одной цели - вернуть Армению в пучину конфликта, то есть толкал страну к самоубийству. Но за всем этим, как теперь выясняется, стояли эмоции, а более конкретные планы - деструктивные, опасные и явно не внутреннего происхождения.

Пора называть вещи своими именами. Так называемые "патриоты" и "оппозиционеры" давно работают не на Армению, а на своих зарубежных спонсоров. Их интерес - в дестабилизации. Их цель - снова столкнуть Армению с Азербайджаном, чтобы получить свои дивиденды. И вот теперь начался обратный процесс: зачистка. И это правильно. Потому что если не остановить этих проповедников хаоса сейчас, завтра Армения снова погрязнет в хаос.

Скорее всего, Галстанян - лишь первая фигура в цепочке. За ним последуют и другие: те, кто координировал акции, кто вел переговоры со спонсорами, кто готовил страну к новому витку событий. Настроения в Ереване меняются - люди устали от войн, лозунгов и чужих сценариев.

Теперь Армении предстоит сделать выбор - либо двигаться вперёд, искать прагматичные решения и стабилизировать ситуацию, либо вновь оказаться в зависимости от внешних сил. И тот факт, что сегодня таких, как Галстанян, задерживают, показывает: в стране начинается этап пересмотра прежних подходов.

Скорее всего, Галстанян - лишь первая фигура. За ним потянутся и другие: те, кто координировал акции, кто вел переговоры со спонсорами, кто открыто готовил страну к новому витку трагедии. Армения должна выбрать - либо жить в реальности, строить мир и стабилизировать ситуацию, либо снова стать игрушкой в чужих руках. И тот факт, что сегодня таких, как Галстанян, задерживают, показывает: в стране начинается этап пересмотра прежних подходов. Веселье закончилось.