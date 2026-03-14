https://news.day.az/sport/1822238.html Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль ЧЕ Азербайджанский борец греко-римского стиля Фарид Садыглы (55 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата Европы U-23 в сербском Зренянине. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш борец уступил в финале россиянину Алибеку Амирову.
Другой представитель страны Илькин Гурбанов (63 кг) завоевал "бронзу", в решающей схватке одолев грузинского борца Рати Хохреванидзе.
