Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль ЧЕ

Азербайджанский борец греко-римского стиля Фарид Садыглы (55 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата Европы U-23 в сербском Зренянине.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш борец уступил в финале россиянину Алибеку Амирову.

Другой представитель страны Илькин Гурбанов (63 кг) завоевал "бронзу", в решающей схватке одолев грузинского борца Рати Хохреванидзе.