Масштабные сбои в работе мобильного интернета в Москве оказывают серьезное влияние на повседневную жизнь и деловую активность. На фоне проблем со связью жители стали проявлять повышенный интерес к рациям, пейджерам и стационарным телефонам.

Как передает Day.Az, перебои в мобильном интернете привели к росту продаж средств связи в столице в последние дни. Отмечается, что эта ситуация негативно сказывается как на повседневном общении, так и на экономической деятельности.

По данным мониторингового центра Роскомнадзора, с 5 марта трафик мобильного интернета в центре Москвы сократился в среднем на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Кремль подтвердил введение ограничений на интернет, однако не предоставил подробной информации о причинах. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ограничения осуществляются в рамках "системных мер безопасности" и могут продолжаться столько, сколько потребуется.

Отмечается, что эти шаги могут быть частью политики по дальнейшему усилению государственного контроля над интернетом в России. В первые дни ограничений мобильный интернет в центре столицы был отключен практически полностью. Спустя некоторое время доступ был восстановлен только к определенным веб-сайтам, одобренным государством. Такой подход известен как система "белых списков". Среди доступных сайтов оказались платформы государственных услуг, банковские системы, сайты электронной коммерции и проправительственные медиа-ресурсы.