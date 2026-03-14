Иран был готов пойти на уступки

Иран был готов пойти на масштабные уступки в ядерной сфере перед нападением США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в эфире телеканала MS Now.

По его словам, стороны достигли значительного прогресса на переговорах в Женеве 26 февраля, Тегеран был готов пойти на масштабные уступки, однако Вашингтон искажает его позицию.

Дипломат рассказал, что на переговорах заявил о 440 килограммах материала, обогащенного до 60 процентов, и если этот материал обогатить сильнее, то его может хватить на 10 бомб, поэтому Иран готов отказаться от него и разбавить его до более низкой степени.

"Я хотел показать, что уступка, на которую мы идем, действительно велика, но я не знаю, как они это интерпретировали - не исключено, что из-за нехватки знаний или намерения оправдать акт агрессии, который невозможно оправдать", - сказал Арагчи.