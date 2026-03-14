КСИР подтвердил атаки на отделения Citibank в Дубае

Иран атаковал отделения американского Citibank в Дубае и Манаме в ответ на удар США и Израиля по банкам в Тегеране.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Али Мохаммад Наини.

"Атака на отделения американских банков была ответом на агрессию врага против двух иранских банков. Если враг повторит этот шаг, все отделения американских банков в регионе станут нашей законной целью", - приводит его слова гостелерадиокомпания.

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен удара по офису американского банка в Дубае.