Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уверенно обыграл "Зиря"

В матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана "Карабах" на выезде обыграл "Зиря" со счетом 3:1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча прошла на стадионе спортивного комплекса Зиря.

Гости открыли счет на 22-й минуте - отличился Джонни Монтьель. Во втором тайме преимущество агдамцев увеличил Камило Дуран, поразивший ворота на 55-й минуте.

Хозяева сумели сократить отставание на 70-й минуте благодаря голу Джейхуна Нуриева. Однако уже через две минуты Кади вновь увеличил разницу в счете, установив окончательный результат встречи.