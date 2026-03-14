Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уверенно обыграл "Зиря"

https://news.day.az/sport/1822229.html
Гости открыли счет на 22-й минуте - отличился Джонни Монтьель. Во втором тайме преимущество агдамцев увеличил Камило Дуран, поразивший ворота на 55-й минуте.
Хозяева сумели сократить отставание на 70-й минуте благодаря голу Джейхуна Нуриева. Однако уже через две минуты Кади вновь увеличил разницу в счете, установив окончательный результат встречи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре