Мастерство узбекской вышивки в Баку

В Национальном музее искусств Азербайджана открылась выставка "Рождение сюзане. История одной вышивальщицы", где были представлены неповторимые изделия уникальной ручной вышивки из Узбекистана, сообщает Day.Az. Проект, организованный Министерством культуры Азербайджана и Музеем искусств при поддержке посольства Узбекистана в Азербайджане и узбекской Ассоциации "Хунарманд", посвящен возрождению и развитию традиций ташкентской школы вышивки.

Идея проекта, основанного на творческом диалоге между теорией и практикой, между искусствоведом и мастером принадлежит Бинавше Нодир, а художественное выражение и практическое осуществление - талантливому мастеру Мадине Касымбаевой. Сюзане - это вышитая натуральным шелком ткань.

Выступившие на мероприятии заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, директор Национального музея искусств, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, доктор философии в области истории искусств, главный редактор журналов "Саньят" и "Хунарманд" Бинавше Нодир, председатель Ассоциации "Хунарманд" Расулжон Мирзаахмедов и президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова выразили радость в связи с тем, что долгожданная выставка уже в Баку и подчеркнули важность возвращения традиции в культуру как живого искусства.

В документальном фильме, представленном организаторами выставки, посетители могли ознакомиться со сложным и трудоемким процессом изготовления сюзане, начиная с подготовки и покраски ниток, нанесения узора на холст и наконец волшебства, когда в руках мастера оживают сказочные орнаменты. Существует несколько школ этой удивительной вышивки - самаркандская, бухарская, шахризабская и другие, каждая из которых в своих символах хранит историю, природу и образ жизни народа.

Выставленные великолепные изделия, украшенные символическими растительными узорами из шелковых ниток или мулине, яркими цветами натуральных красок, совершенной гармонией рисунка, завораживают и вызывают восхищение мастерством исполнения кропотливой и тонкой работы. Цветочные мотивы, птицы, гранат, солнце и звезды оживают в руках талантливых мастериц. На вопрос о том, сколько терпения и времени требуется для такой работы, улыбчивая Мадина ханум ответила, что у одной мастерицы на изготовление среднего панно уходит около восьми месяцев. Часто вышивальщицы делят между собой холст на несколько частей, и, закончив работу, соединяют их незаметным швом.

Центральным экспонатом выставки является одно из крупнейших произведений в истории узбекской вышивки - сюзане "Ой-паляк" размером 5,30 х 8 м. Орнаменты, украшающие его, олицетворяют определенную символику, каждый элемент которой несет особый смысл.

В сказаниях, песнях, символах и орнаментах, которые дарит миру каждый народ, живёт такое богатое разнообразие, что утрата этих различий означала бы исчезновение части самой души народа. Ташкентская школа сюзане была возрождена благодаря усилиям творческого коллектива, неравнодушного к культуре родной страны. Сегодня опытные мастерицы передают молодым ученицам мастерство, соблюдая древнюю традицию передачи им права на следующий стежок после мастера.

В программе выставки также мастер-классы Мадины Касымбаевой и лекция-презентация Бинавше Нодир на тему "Топография традиции".

Выставка продлится до 30 апреля.

