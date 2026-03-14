Молитва 25-го дня Рамазана, время имсака и ифтара
15 марта - двадцать пятый день священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:26, а ифтар в 19:02.
Предлагаем вашему вниманию молитву двадцать пятого дня месяца:
"Allahumməc-əlni fihi muhibbən li-ovliyaik. Və muadiyən li-ə-daik. Mustənnən bisunnəti xatəmi ənbiyaik. Ya asimə qulubin-nəbiyyin.".
Перевод:
"О Аллах! В этот день одари меня дружбой Своих друзей и введи меня в ряды враждующих с Твоими врагами. Помоги мне следовать путем последнего из Твоих посланников Мухаммада. О Вселяющий непорочность в пророческие сердца!"
