Молитва 25-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

15 марта - двадцать пятый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 05:26, а ифтар в 19:02.

Предлагаем вашему вниманию молитву двадцать пятого дня месяца:

"Allahumməc-əlni fihi muhibbən li-ovliyaik. Və muadiyən li-ə-daik. Mustənnən bisunnəti xatəmi ənbiyaik. Ya asimə qulubin-nəbiyyin.".

Перевод:

"О Аллах! В этот день одари меня дружбой Своих друзей и введи меня в ряды враждующих с Твоими врагами. Помоги мне следовать путем последнего из Твоих посланников Мухаммада. О Вселяющий непорочность в пророческие сердца!"

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.