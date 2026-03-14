В Иране рассказали о состоянии здоровья верховного лидера

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи исполняет свои обязанности, с ним все в порядке.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Скоро (все) увидят, что с новым верховным лидером нет никаких проблем. Вчера он выступил с посланием, и он будет исполнять свои обязанности. Он уже исполняет свои обязанности, согласно Конституции, и продолжит делать это", - сказал он в интервью телеканалу MS Now.