В Иране рассказали о состоянии здоровья верховного лидера Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи исполняет свои обязанности, с ним все в порядке. Как передает Day.Az, об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи. "Скоро (все) увидят, что с новым верховным лидером нет никаких проблем. Вчера он выступил с посланием, и он будет исполнять свои обязанности.
"Скоро (все) увидят, что с новым верховным лидером нет никаких проблем. Вчера он выступил с посланием, и он будет исполнять свои обязанности. Он уже исполняет свои обязанности, согласно Конституции, и продолжит делать это", - сказал он в интервью телеканалу MS Now.
