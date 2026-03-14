Новый уровень инвестиционный активности Азербайджана за рубежом

Автор: Габиль Аширов, Azernews

Азербайджан продолжает последовательно усиливать свое влияние как в регионе, так и на мировой арене. То, что еще недавно воспринималось лишь как риторика, сегодня подтверждается статистическими данными.

В последние годы наша страна проявляет себя не только как крупный экспортер энергоресурсов, но и как все более активный инвестор за рубежом. Эти изменения отражают более широкую трансформацию экономической стратегии страны, в рамках которой как государственные компании, так и частный бизнес расширяют деятельность за пределами национальных границ. По мере роста экономического потенциала Азербайджана увеличиваются и возможности страны укреплять свое влияние через инвестиции в стратегические отрасли в различных регионах.

Одним из ключевых драйверов внешней инвестиционной стратегии Азербайджана остается государственная энергетическая компания SOCAR. На протяжении многих лет компания успешно реализует масштабные проекты в Европе, усиливая роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности континента. В последнее время SOCAR также расширяет деятельность на Ближнем Востоке и в Африке, демонстрируя стремление страны стать более значимым международным игроком в энергетике.

В прошлом году SOCAR приобрела 10-процентную долю в газовом месторождении Tamar - одном из крупнейших месторождений природного газа в Восточном Средиземноморье. Этот шаг стал важным этапом выхода Азербайджана на новые энергетические рынки. Кроме того, компания подписала соглашение с итальянским энергетическим гигантом Eni S.p.A. о приобретении 10-процентной доли участия в разработке нефтегазового месторождения Baleine, расположенного на шельфе Кот-д'Ивуара. Месторождение Baleine считается одним из крупнейших недавних открытий углеводородов в Западной Африке, а участие SOCAR свидетельствует о растущем интересе Азербайджана к энергетическому сектору континента.

Эти события показывают, что международное экономическое присутствие Азербайджана вступает в новую фазу. За последний год Азербайджан посетили несколько африканских лидеров, которые провели переговоры о расширении сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры и торговли. Эксперты считают, что азербайджанские компании могут все активнее участвовать в проектах на африканском континенте, особенно в таких секторах, как энергетика, логистика и промышленное развитие.

Несмотря на растущую глобальную активность, наиболее значимые инвестиционные связи Азербайджана по-прежнему сосредоточены в ближайшем регионе. Среди партнеров особое место занимает Грузия. За последние два десятилетия между двумя странами сформировались прочные экономические связи, особенно в сферах энергетики, транспорта и логистики.

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, в прошлом году Азербайджан инвестировал в грузинскую экономику 143,9 миллиона долларов. Это на 71,5 процента больше по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о стремительном росте роли азербайджанского капитала в соседней стране.

В отчетный период инвестиции Азербайджана составили 8,5 процента от общего объема иностранных инвестиций в Грузии. По этому показателю Азербайджан занял пятое место среди крупнейших инвесторов в грузинскую экономику. Лидерами по объему инвестиций стали Великобритания, Турция, Мальта и Соединенные Штаты.

В целом объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в прошлом году достиг 1,68 миллиарда долларов, увеличившись на 7,6 процента по сравнению с предыдущим годом. Основная часть инвестиций была направлена в такие сектора, как финансы и страхование, недвижимость, транспорт, промышленность, информационно-коммуникационные технологии, энергетика, строительство, торговля и туристические услуги.

Значительное инвестиционное присутствие Азербайджана в Грузии тесно связано с долгосрочным стратегическим партнерством между двумя странами. Совместные энергетические и транспортные проекты сыграли ключевую роль в формировании экономического ландшафта Южного Кавказа и укреплении региональной взаимосвязанности.

В этом контексте особого внимания заслуживает деятельность SOCAR в Грузии. Компания управляет разветвленной сетью распределения газа и крупной сетью автозаправочных станций по всей стране. SOCAR также инвестировала значительные средства в энергетическую инфраструктуру, которая играет важную роль в обеспечении стабильных поставок газа для домохозяйств и промышленности Грузии. В результате компания стала одним из крупнейших налогоплательщиков страны, ежегодно перечисляя в государственный бюджет сотни миллионов долларов.

Помимо энергетического сектора Азербайджан и Грузия активно сотрудничают и в реализации крупных транспортных проектов, направленных на развитие региональных торговых маршрутов. Среди них особое место занимает железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - стратегический коридор, соединяющий Азию с Европой. Этот маршрут значительно усилил роль Южного Кавказа как транзитного узла для международных грузоперевозок.

В то же время азербайджанские инвесторы активно расширяют деятельность и в частном секторе Грузии. В последние годы устойчиво растут инвестиции в недвижимость, туризм, банковский сектор и сферу услуг. Такие города, как Тбилиси и Батуми, становятся привлекательными направлениями для азербайджанского капитала, особенно в сфере гостиничного бизнеса и девелопмента.

Все эти тенденции свидетельствуют о том, что Азербайджан постепенно превращается в страну, которая не только привлекает иностранные инвестиции, но и сама активно экспортирует капитал. При этом, несмотря на растущие проекты на Ближнем Востоке и в Африке, Грузия остается одним из важнейших направлений для азербайджанских инвестиций благодаря географической близости, стратегическому партнерству и глубокой экономической интеграции.