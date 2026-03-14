Google разрешит пробовать полные версии игр перед покупкой в Google Play

Компания Google анонсировала новую функцию Game Trials в сервисе Google Play Games, которая позволит пользователям бесплатно опробовать полные версии платных игр перед покупкой. Об этом сообщает GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С помощью Game Trials пользователи смогут запустить полную версию выбранной игры без оплаты, а затем при желании приобрести ее и продолжить прохождение с того же места, где остановилось тестирование. В ближайшее время функция станет доступна для ряда мобильных платных проектов, а позднее появится и в версии Google Play Games для ПК.

Кроме того, для некоторых игр вводится модель "купил один раз - играй везде": после покупки пользователи получат доступ как к мобильной, так и к компьютерной версии. Такой формат уже распространяется на серию Reigns, OTTTD и Dungeon Crawler.

Google также запускает Community Posts для десятков популярных игр на английском языке. В дальнейшем список поддерживаемых языков и проектов будет расширен. Новый раздел позволит игрокам обмениваться советами и обсуждать прохождение прямо внутри Google Play.

С сегодняшнего дня для отдельных платных игр становится доступен инструмент Sidekick - внутриигровое оверлей-окно с подсказками, сформированными с помощью ИИ, которое помогает получать полезную информацию, не покидая игру.

Помимо этого, компания расширяет каталог платных проектов. В ближайшие месяцы в Google Play появятся новые инди-игры, включая Moonlight Peaks, Sledding Game и Low-Budget Repairs. Эти проекты будут доступны как на мобильных устройствах, так и на ПК с синхронизацией прогресса.