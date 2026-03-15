Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после победы над "Зиря" со счетом 3:1 в матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана заявил, что агдамцы провели важную и динамичную встречу против хорошо подготовленного соперника, а также признал, что, несмотря на более спокойный ритм без еврокубков, команда пока не набрала оптимальную форму.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наставник чемпионов Азербайджана отметил, что матч получился непростым, поскольку "Зиря" действовал с высокой мотивацией и до конца не позволял его команде чувствовать себя свободно на поле.

"Хорошая получилась игра, с высокой динамикой. Важная была для нас встреча. Против нас действовал мотивированный соперник, хорошо проанализировавший нас. Играли до конца и не сдавались. Не давали нам спокойно действовать. Желаю удачи Рашаду Садыхову и его команде", - заявил Гурбанов.

Говоря о распространенном мнении, что после еврокубков "Карабах" в национальном чемпионате становится еще сильнее, специалист подтвердил, что разница действительно ощущается, но подчеркнул, что команда все еще далека от своих лучших кондиций.

"На 100 процентов. Без еврокубков чувствуем себя спокойнее. Но пока далеки от оптимальной формы. Пока не пришли в себя. У некоторых игроков есть нехватка в игровой форме. Лига чемпионов отняла у нас много сил. Ответственность перед каждой игрой и стресс сильно трепал. Это касается и меня. Впереди нас ждет еще плотный график игр. Постараемся подготовить команду к этому периоду", - сказал он.

Комментируя вызов Камило Дурана в сборную Колумбии и его возможные перспективы попасть на чемпионат мира, Гурбанов подчеркнул высокий потенциал форварда и дал понять, что в клубе положительно восприняли эту новость.

"Одаренный футболист. Его скорость, подход, спортивный характер позволяют ему стать большим футболистом. Мы рады этому вызову. Посмотрим, какое решение там примут", - отметил главный тренер "Карабаха".

Также Гурбанов высказался о напряженном календаре на апрель, в котором "Карабаху" предстоит серия матчей с "Сабахом" и "Нефтчи". По его словам, играть подряд с одним и тем же соперником в Кубке и чемпионате не слишком удобно, хотя обе команды окажутся в равных условиях.

"Неприятно играть с одной и той же командой подряд в Кубке и чемпионате. Обе команды будут в одинаковой ситуации. Я бы хотел сыграть с этим соперником, а потом получить время для подготовки к следующей игре", - подчеркнул Гурбанов.