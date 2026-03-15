Южная Корея рассмотрит возможность отправки кораблей в Ормузский пролив

Республика Корея внимательно рассмотрит вопрос о необходимости отправки военных кораблей в Ормузский пролив для обеспечения свободы мореходства. Об этом сообщил телеканал KBS со ссылкой на неназванного сотрудника администрации южнокорейского президента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны, импортирующие нефть через Ормузский пролив, должны принять участие в обеспечении безопасности мореходства, отправив туда военные корабли. В числе государств, в чьих интересах может быть такой шаг, он назвал Южную Корею и Японию.