Обновлен главный китайский конкурент Tesla Model Y

BYD переведет кроссовер Atto 3 на заднеприводную платформу. Китайский автопроизводитель готовит серьезное обновление для популярного электрического кроссовера Atto 3, который на домашнем рынке известен как Yuan Plus. Автомобиль, добившийся большого успеха на экспортных рынках, будет глубоко модернизирован и получит задний привод, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Изменение схемы привода - главное техническое изменение. Обновленный Atto 3 согласно документам, опубликованным министерством промышленности и информационных технологий Китая, будет снабжен синхронным электромотором с постоянными магнитами, устанровленном на задней оси. Доступны два варианта мощности - на 272 л.с. или 326 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.

Батарея - по-прежнему литий-железо-фосфатная (LFP) от подразделения FinDreams. Ее емкость в документах не указана, однако китайские СМИ предполагают, что кроссовер может получить аккумулятор второго поколения с поддержкой технологии сверхбыстрой зарядки, позволяющей восполнить заряд с 10% до 70% всего за пять минут. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Кроссовер заметно прибавил в размерах. Длина обновленной версии составляет 4665 мм, что на несколько сантиметров больше предшественника. Колесная база выросла до 2770 мм. Внешность изменилась в соответствии с новым фирменным стилем: появились более узкие фары, иная решетка радиатора и видоизмененные бамперы.

Кроме того, в оснащение добавят новые опции. В документации упоминается возможность установки лидара (лазерного радара) на крыше, а также дополнительных радаров и камер в переднем бампере и зеркалах - это говорит о появлении более продвинутого комплекса систем помощи водителю.

Новинка уже проходит процедуру сертификации. Ожидается, что предзаказы в Китае могут открыться ближе к середине года. Atto 3 является одной из ключевых экспортных моделей BYD, поэтому вслед за внутренним рынком обновленная версия, вероятно, появится и в других странах. Среди конкурентов BYD Atto 3 - Tesla Model Y, а также китайские Geely Galaxy E5 и GAC Aion Aion Y. Исторически Atto 3 был одним из наиболее экспортируемых электромобилей BYD, что помогло бренду закрепиться в Европе, Юго-Восточной Азии и Австралии.