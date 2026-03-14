Турция не пойдет на компромиссы

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна не намерена идти на компромиссы в вопросах национальной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, таким образом он прокомментировал инциденты с запущенными из Ирана и сбитыми в турецком воздушном пространстве ракетами.

"Наши искренние усилия по достижению мира и стабильности, а также проявляемое нами понимание и конструктивный подход ни в коем случае не означают, что мы пойдем на компромиссы в вопросах нашей национальной безопасности. Как вы знаете, вчера еще одна ракета, направленная на нашу страну, была обезврежена в воздухе. Что касается этого серьезного инцидента, то мы находимся в прямом контакте с нашими иранскими коллегами", - сказал министр.