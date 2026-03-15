В Белом доме заявили, что США потопили более 65 иранских кораблей

США с начала операции "Эпическая ярость" потопили более 65 иранских военных кораблей. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы потопили более 65 их военных кораблей, мы поразили более 6 тыс. целей по всей стране", - сказала она.

Ливитт также сообщила, что число ответных ракетных запусков Тегерана сократилось на 90%. При этом возможность использовать для атак беспилотники у Ирана снизилась на 95%.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.