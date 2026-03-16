Азербайджанский борец завоевал золотую медаль чемпионата Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльмин Алиев (82 кг) завоевал золотую медаль чемпионата Европы U-23, проходящего в сербском городе Зренянин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в финальной схватке Алиев одержал победу над представителем Грузии Торнике Микеладзе со счетом 3:2.

Кроме того, азербайджанские борцы Фарид Халилов (67 кг) и Фараим Мустафаев (72 кг) стали обладателями бронзовых медалей этого чемпионата. Аналогичного результата добились борцы вольного стиля Муса Агаев (65 кг), Рамик Хейбатов (70 кг), Зафар Алиев (97 кг) и Фарид Садыхлы (55 кг).