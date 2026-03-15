В Испании рухнула популярная у туристов башня средневекового замка

В испанской провинции Толедо обрушилась башня средневекового замка Эскалоны. Об этом пишет El País, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В полиции заявили, что никто не пострадал, но "часть истории народа исчезла". Там пообещали установить причину случившегося.

По данным агентства EFE, рухнула расположенная у входа в замок башня, которую в течение дня намеревались посетить сотни людей. Они не пострадали, потому что обрушение произошло утром. Однако камнями повредило припаркованные у замка автомобили.

Местные власти заявили, что в ближайшее время достопримечательность будет закрыта для туристов. Нужно будет оценить масштаб разрушений и осмотреть остальные сооружения.