Азербайджанский борец взял "бронзу" чемпионата Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Фарид Халилов (67 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе среди юниоров до 23 лет, проходящем в Сербии.

Как передает Day.Az, Фарид Халилов в матче за третье место победил венгра Петро Житовожа со счетом 6:3, поднявшись на пьедестал почета.

Этот успех стал пятой бронзовой медалью для Азербайджана на турнире. Ранее бронзу выиграли вольные борцы Муса Агаев (65 кг), Рамик Хейбатов (70 кг), Зафар Алиев (97 кг) и Фарид Садихли (55 кг).