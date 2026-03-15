Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" одержал волевую победу над "Габалой"

"Нефтчи" одержал волевую победу над "Габалой" в матче 24-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча, прошедшая на городском стадионе Габалы под судейством Эльчина Масиева, завершилась успехом бакинского клуба - 3:1.

Счет на 20-й минуте открыл игрок хозяев Сейдина Кейта, реализовавший пенальти. Однако уже через две минуты Бассала Самбу восстановил равновесие.

После перерыва "Нефтчи" сумел дожать соперника. На 69-й минуте Эмин Махмудов вывел гостей вперед, точно пробив с пенальти, а на 77-й минуте Мурад Мамедов забил третий мяч и установил окончательный результат.