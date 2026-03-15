Стало известно, когда пройдут президентские выборы в Казахстане

Очередные президентские выборы в Казахстане пройдут в 2029 году в сроки, установленные действующей Конституцией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Акорды", об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ после голосования на референдуме.

Отвечая на вопрос о том, не является ли конституционная реформа подготовкой к транзиту власти, глава государства заявил: "Нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе. Учреждение должности Вице-президента укрепит институты государственной власти, и в этом можно будет убедиться в будущем. Я как Президент возлагаю большие надежды на эту должность, как и на все реформы в целом. А следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей Конституцией - в 2029 году".