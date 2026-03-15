MacBook Neo получил рекордную для Apple ремонтопригодность

Специалисты проекта iFixit разобрали MacBook Neo и пришли к выводу, что устройство стало самым ремонтопригодным среди ноутбуков Apple за последние 14 лет. По собственной шкале ремонтопригодности эксперты оценили модель на 6 баллов из 10, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечают специалисты, нижняя крышка ноутбука крепится восемью винтами, открутив которые корпус можно открыть вручную без дополнительных инструментов. Конструкция обеспечивает сравнительно простой доступ к ключевым компонентам, включая аккумулятор, динамики, порты USB-C и трекпад.

Одним из наиболее заметных изменений стала система крепления батареи. В отличие от большинства моделей MacBook, где аккумулятор фиксируется клеем, в MacBook Neo он удерживается 18 винтами. Это упрощает замену и снижает риски повреждений при обслуживании.

При этом некоторые элементы остаются сложными в ремонте. Так, для замены клавиатуры потребуется открутить 41 винт. На внутренней стороне корпуса компания разместила маркировку с размерами необходимых винтов Torx Plus, что должно облегчить обслуживание.

Положительно эксперты также оценили модульную конструкцию портов USB-C и разъема для наушников, которые можно заменить отдельно без вмешательства в материнскую плату. Кроме того, дисплей у новой модели снимается проще, чем у последних поколений MacBook.