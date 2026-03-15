В Кяльбаджаре впервые проводится выпускной экзамен

В первом учебном заведении, начавшем работу в городе Кяльбаджар после его освобождения от оккупации - в полной средней школе №1 - впервые проводится выпускной экзамен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, учащиеся старших классов этой школы в этом году впервые сдают выпускной экзамен в своей родной школе.