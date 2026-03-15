Две арабских страны остались без Гран-при «Формулы-1»

Этапы Гран-при чемпионата мира по кольцевым автогонкам "Формула-1" в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены из-за ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте соревнования, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении "Формулы-1" отмечается, что было рассмотрено несколько альтернатив, но после тщательной оценки ситуации в регионе организаторы решили не делать никаких замен в апреле. Раунды "Формулы-2" тоже не состоятся.

"Хотя это было трудное решение, оно, к сожалению, является правильным на данном этапе, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке", - прокомментировал отмену соревнований президент и генеральный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.