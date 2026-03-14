Птицы массово гибнут на берегу Каспия

Вдоль побережья Каспийского моря в районе Шувеляна зафиксирована массовая гибель птиц. По словам местных жителей, большое количество мертвых птиц, разбросанных по берегу, вызвало серьезную тревогу и интерес у окружающих.

Как передает Day.Az, съемочная группа Xəzər TV, побывавшая на месте, на каждом шагу сталкивалась с тушками птиц "батаган".

Отметим, что батаганы - это птицы, обитающие почти во всех регионах мира, за исключением Антарктиды. Из 22 известных видов три считаются вымершими. В Азербайджан эти птицы в основном прилетают на зимовку, и в последние дни их мертвые тела обнаруживают и на других прибрежных территориях столицы.

Экологи отмечают, что причиной массовой гибели могут быть природные факторы, инфекционные заболевания или нехватка пищи. Однако точная причина станет известна только после заключения специалистов.