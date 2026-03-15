Нетаньяху хочет обсудить с Украиной защиту от БПЛА
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Киев запрос о проведении переговоров с Владимиром Зеленским для обсуждения сотрудничества в сфере перехвата беспилотников.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Ynet.
По данным СМИ, израильская сторона якобы заинтересована в обмене опытом по противодействию иранским дронам. Предполагается, что консультации могут состояться в ближайшее время.
При этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что стороны уже готовят соответствующие переговоры.
