Нетаньяху хочет обсудить с Украиной защиту от БПЛА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Киев запрос о проведении переговоров с Владимиром Зеленским для обсуждения сотрудничества в сфере перехвата беспилотников.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Ynet.

По данным СМИ, израильская сторона якобы заинтересована в обмене опытом по противодействию иранским дронам. Предполагается, что консультации могут состояться в ближайшее время.

При этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что стороны уже готовят соответствующие переговоры.