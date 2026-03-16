США планируют создать коалицию для сопровождения судов в Ормузском проливе

Администрация президента США Дональда Трампа может уже в течение недели объявить о создании коалиции стран для сопровождения коммерческих судов через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в настоящее время обсуждается вопрос о том, начнется ли сопровождение судов до прекращения боевых действий на Ближнем Востоке или после. При этом состав коалиции пока не раскрывается - известно лишь, что в нее войдут несколько государств.

Ранее, 2 марта, генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари заявил, что Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти, может быть закрыт для судоходства на фоне военной операции Израиля и США.

В свою очередь, 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что пролив остается открытым, однако многие суда, включая нефтяные танкеры, сами избегают прохода через него из-за опасений ударов с обеих сторон.