Референдум в Казахстане признан состоявшимся

Референдум по новой казахстанской Конституции признан состоявшимся, явка к 14:00 составила 51,93%, сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В общем по стране на 14:00 получили бюллетени 6 млн 471 тыс. 378 граждан, что составляет 51,93% от числа включенных в списки для голосования", - сказал он на заседании ЦИК в воскресенье.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 конституционного закона "О республиканском референдуме", референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме, добавил Утемисов.

По данным ЦИК, в области Абай явка составила 61,04%, в Акмолинской области - 60,05%, Актюбинской - 61,37%, Алматинской - 56,13%, Атырауской - 56,54%, Западно-Казахстанской - 49,97%, Жамбылской - 51,13%, в области Жетису - 59,82%, в Карагандинской области - 57,32%, Костанайской -56,51%, Кызылординской - 64,63%, Мангистауской - 53,14%, Павлодарской - 53,31%, Северо-Казахстанской - 52,37%, Туркестанской - 58,03%, в области Улытау - 52,06%, в Восточно-Казахстанской области - 59,6%.

В столице Казахстана Астане явка составила 40,68%, в Алматы - 21,68%, в Шымкенте - 58,24%.

Дальнейшая информация о явке будет предоставлена в 16:00.

Население Казахстана превышает 20,5 млн человек. Правом участия в референдуме обладают около 12,5 млн граждан.