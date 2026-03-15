Азербайджан действует с позиции мудрости и силы

Отправка гуманитарной помощи Ирану является одним из аспектов мудрой и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева. Азербайджан в своей международной и региональной политике всегда основывался на глубоких подходах. Благодаря этим глубоким подходам мы сумели восстановить свою территориальную целостность, дипломатично нейтрализовав при этом внешних игроков. Азербайджан достиг своей цели, потому что проводил правильную политику.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

Отправка гуманитарной помощи в Иран, по его словам, показывает прагматичные подходы и исходит из традиций государственности нашей страны. Это шаг, достойный сильного государства. Он стал сигналом о снижении напряженности между Азербайджаном и Ираном и демонстрацией верности Баку мирной повестке. Депутат отметил, что это не первый прагматичный и миролюбивый шаг Баку.

После разгрома Армении именно Азербайджан стал инициатором мирного процесса, хотя был в разы сильнее противника и мог оставить его в изоляции и наказать. Вместо этого, напомнил наш собеседник, Президент Ильхам Алиев принял решение об открытии транзита для доставки грузов в Армению. Это было очень мудрое и очень дальновидное решение.

"Для того, чтобы не позволить расшириться на наш регион идущей сейчас войне между Америкой и Израилей, с одной стороны, и Ираном - с другой, были необходимы шаги, разряжающие обстановку. И Баку их предпринял. Это гуманный жест, ставший символом добрососедства. Миролюбие - это символ внешней политики Азербайджана. Мы отправляем в Иран гуманитарную помощь, мы пропускаем в Армению грузы из третьих стран, мы направляем армянской стороне азербайджанское топливо. Кому-то это кажется странным, но для нас это естественно.

Мы не делаем различий, мы хотим мира и добрососедских отношений. Гумпомощь Ирану следует рассматривать в контексте более широкого стратегического геополитического расчета, как часть мудрой, дальновидной и имеющей глубокие корни внешней политики Азербайджана", - сказал Турал Гянджалиев.