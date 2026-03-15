Швейцария отказала США

Федеральный совет (правительство) Швейцарии на основании приверженности принципам нейтральности принял решение отказать США в пролете двух самолетов-разведчиков над своей территорией. Пролеты должны были осуществляться в связи с войной в Иране 15 марта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении правительства.

"Две заявки, связанные с войной в Иране, были отклонены, а одна заявка на технический рейс и две заявки на пролет транспортных самолетов были одобрены", - указывается в сообщении. Отмечается, что речь шла о пролете двух разведывательных самолетов, запланированном на 15 марта.

"С 28 февраля 2026 года на Ближнем Востоке ведутся ожесточенные боевые действия. Между США, Израилем и Ираном идет война, - поясняется в тексте. - В отношении этих государств действует принцип нейтралитета".