Граждане России, Казахстана и Китая эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана в Азербайджан через государственный пограничный пункт "Астара".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на этот раз из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 13 граждан России, 1 гражданин Казахстана и 4 гражданина Китая.

Процесс эвакуации осуществлялся с выполнением соответствующих проверок документов, регистрации и других процедур, и были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасного прохождения через пограничный пункт.

Процесс эвакуации на государственном пограничном пункте "Астара" продолжается без перебоев, а пересечение границы осуществляются в соответствии с действующими процедурами и под надзором соответствующих ведомств.