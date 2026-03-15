Эти лица смогут выйти на пенсию раньше срока

Согласно изменениям, внесенным в статью 8 закона "О трудовых пенсиях", льготное право на досрочный выход на пенсию, которое ранее распространялось только на женщин, теперь применяется и к мужчинам.

Как передает Day.Az, об этом сообщил заведующий отделом социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев в комментарии İqtisadiyyat.az.

По его словам, в статье 8.1 закона указано, что женщины и мужчины, имеющие пятерых и более детей, включая детей до восьми лет, оставшихся без попечения родителей и взятых под опеку или усыновленных, а также родители ребенка с инвалидностью, имеют право на трудовую пенсию по возрасту на пять лет раньше, чем предусмотрено статьей 7 закона. При этом обязательным условием является то, что дети должны дожить до восьмилетнего возраста.

"То есть норма, которая ранее распространялась только на женщин, теперь действует и для мужчин. Однако это возможно при определенных условиях: если женщина умерла, лишена родительских прав на основании вступившего в законную силу решения суда, либо после расторжения брака ребенок передан на попечение отца.

Если супруги живут вместе, то, разумеется, в таких случаях приоритет прежде всего отдается женщине. Однако, как я уже отметил, если супруга умерла, лишена родительских прав по решению суда или брак расторгнут и дети переданы на попечение мужчины, тогда данная льгота распространяется и на него. В таких случаях мужчина, имеющий пятерых и более детей или ребёнка с инвалидностью и воспитывающий их один, получает право выйти на пенсию на пять лет раньше установленного срока - то есть с 60 лет", - отметил он.