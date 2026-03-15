Иран и Франция обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудили эскалацию военных действий в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Ирана, в ходе телефонного разговора министров иностранных дел двух стран министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи осудил действия США и Израиля в отношении событий, происходящих в регионе, и подчеркнул важность воздержания от любых шагов, которые могут привести к усилению напряженности в регионе.

Арагчи сказал, что Иран предпринимает шаги для защиты своей территориальной целостности и суверенитета.

В телефонном разговоре министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал к прекращению военных нападений на Ливан.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.