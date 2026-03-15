Главы МИД Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

5 марта министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Cтороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке. Была выражена обеспокоенность ростом напряженности в регионе и подчеркнута важность предотвращения эскалации.

В ходе переговоров была отмечена необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности стран региона, а также недопущения нападений на соседние государства.

Кроме того, в ходе телефонного разговора были обсуждены другие актуальные вопросы региональной и международной повестки, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Министры также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.