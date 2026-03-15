Впервые в Баку легендарное конное шоу "Галкыныш" из Туркменистана - перформанс в Circus Sea Breeze

В Баку на арене Circus Sea Breeze состоялось открытие гастролей артистов Государственного цирка Туркменистана - легендарная группа "Галкыныш" представила масштабное цирковое шоу "Восточный цирк", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

На церемонии открытия посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов подчеркнул высокий уровень братских отношений между двумя странами, отметив, что данный проект стал очередным мостом между народами и ярким символом культурного сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном.

Коллектив "Галкыныш" является лауреатом 45-го Monte-Carlo International Circus Festival, одного из самых престижных цирковых фестивалей мира. Их знаменитый конный номер признан международным профессиональным сообществом одним из лучших на мировой арене.

Зрителям было представлено по-настоящему захватывающее зрелище: безупречная синхронность всадников, сложнейшие акробатические трюки на лошадях, мощная динамика и высочайший уровень мастерства артистов. Виртуозные акробатические номера и сложные элементы верховой езды подчеркнули высокий профессионализм коллектива и многолетние традиции туркменской школы конного искусства.

Программа "Восточного цирка" также включала выступления акробатов международного класса, артистов различных жанров, клоунов, а также яркие номера с участием собак и обезьян. Каждое представление отличалось масштабом, динамикой и атмосферой настоящего циркового праздника. Зрители тепло встретили зрелищное представление, сопровождая выступления бурными аплодисментами.

Кульминацией вечера стало торжественное появление всадников с государственными флагами Туркменистана и Азербайджана, что символично подчеркнуло братские отношения и укрепляющееся культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя государствами.

На представлении присутствовали более 400 гостей, включая представителей государственных структур и дипломатического корпуса. Организатор проекта - обладатель высшей цирковой награды Аллахверди Исрафилов отметил, что цирк является не только искусством, но и важным культурным и воспитательным инструментом, способствующим поддержке подрастающего поколения. К празднику Новруз действует специальная акция, а также реализуется социальная инициатива для школьников и учителей.

По сложившейся традиции Circus Sea Breeze, первые дни показов посвящены детям, лишившимся родительской опеки, детям с ограниченными возможностями, а также детям из семей шехидов и ветеранов Карабахской войны.

Шоу проходит с 14 по 30 марта. Для удобства зрителей организован специальный автобусный трансфер от станции метро "Кероглы" до Circus Sea Breeze и обратно.

